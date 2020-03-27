Макрон предупредил, что Шенгенская зона может прекратить существование из-за коронавируса
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны не проявят солидарность в преодолении подобного кризиса.
Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которое провели лидеры 27 стран Евросоюза накануне, сообщает 27 марта Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.
«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, общее число выявленных зараженных коронавирусом в странах Европы достигло 250 287 (плюс 29 771 за сутки), из них 13 950 человек умерли (плюс 1964 за сутки).