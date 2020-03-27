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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 08:47
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Макрон предупредил, что Шенгенская зона может прекратить существование из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны не проявят солидарность в преодолении подобного кризиса.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которое провели лидеры 27 стран Евросоюза накануне, сообщает 27 марта Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, общее число выявленных зараженных коронавирусом в странах Европы достигло 250 287 (плюс 29 771 за сутки), из них 13 950 человек умерли (плюс 1964 за сутки).

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Комментарии (1)

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Макроновирус его укусил, что ли?
Местные либералы останутся без финского Фэйри и миланских распродаж?
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