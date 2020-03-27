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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 07:24
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Ловите тёплые деньки: в Петербурге всё ещё солнце, но скоро может пойти снег

Атмосферный фронт, скользящий вдоль северных границ нашего региона, вмешался в формирование погоды в Петербурге. После пары тёплых дней может наступить похолодание.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, западный слабый. С плюс 1-3 градусов ночью воздух прогреется до плюс 9-11 днём.

Но уже с 28 марта погода будет облачная с прояснениями погода, хотя всё ещё до плюс 12 днём, а вот в воскресенье, 29 марта, похолодает до минус 1 градуса ночью и плюс 1-3 днём, ночью и утром возможен небольшой мокрый снег.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Облака в Петербург пригнал атмосферный фронт, а дневной прогрев ограничивает плотный западный ветер, несущий воздушные массы с акватории Финского залива, пояснил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаи Леус в своём Facebook.

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