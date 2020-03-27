Атмосферный фронт, скользящий вдоль северных границ нашего региона, вмешался в формирование погоды в Петербурге. После пары тёплых дней может наступить похолодание.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, западный слабый. С плюс 1-3 градусов ночью воздух прогреется до плюс 9-11 днём.

Но уже с 28 марта погода будет облачная с прояснениями погода, хотя всё ещё до плюс 12 днём, а вот в воскресенье, 29 марта, похолодает до минус 1 градуса ночью и плюс 1-3 днём, ночью и утром возможен небольшой мокрый снег.