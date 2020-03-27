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27.03.2020 00:26
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На Петергофском шоссе водитель сбил женщину с собакой на пешеходном переходе. Авария попала на видео

Мужчина за рулем «Опеля» сбил выгуливавшую собаку женщину на «зебре» в Красносельском районе Петербурга вечером 26 марта. Пешеход находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около девяти часов вечера возле 1-го дома по Петергофскому шоссе. За рулем «Опеля», который двигался от улицы Десантников в сторону проспекта Маршала Жукова, был 28-летний молодой человек. Перед пешеходным переходом без светофора он не стал притормаживать, а сбитая женщина, судя по видео, не посмотрела на дорогу. 46-летняя петербурженка упала на асфальт, ее пес отбежал на четырех лапах. В больницу пострадавшую увезли в тяжелом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AndreyJA
идёт, как в сортир дома по коридору... даже головы не повернёт...
nuga
От автомобилей гибнет больше людей,чем от вируса,почему не запретят автопром? Убийство посредством ведра на колесах прямо на зебре под фонарем. Не привык тормозить этот тормоз молодой,поколение ЕГЭ.Его мать вот так же собьют на дороге
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