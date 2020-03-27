На Петергофском шоссе водитель сбил женщину с собакой на пешеходном переходе. Авария попала на видео
Мужчина за рулем «Опеля» сбил выгуливавшую собаку женщину на «зебре» в Красносельском районе Петербурга вечером 26 марта. Пешеход находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около девяти часов вечера возле 1-го дома по Петергофскому шоссе. За рулем «Опеля», который двигался от улицы Десантников в сторону проспекта Маршала Жукова, был 28-летний молодой человек. Перед пешеходным переходом без светофора он не стал притормаживать, а сбитая женщина, судя по видео, не посмотрела на дорогу. 46-летняя петербурженка упала на асфальт, ее пес отбежал на четырех лапах. В больницу пострадавшую увезли в тяжелом состоянии.