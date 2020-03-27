Volkswagen Golf потерял «корону» европейских продаж. Его потеснила Renault Clio

Volkswagen Golf неожиданно потерял титул самого продаваемого автомобиля в Европе, который он удерживал в течение многих лет. Согласно опубликованным 26 марта данным, в феврале новейший Golf восьмого поколения уступил французской супермини Renault Clio с разницей всего лишь в двести штук.



При этом оба бренда показали не рост, а падение продаж, но Golf, согласно данным JATO, «упал» на 21 процент по сравнению с прошлым годом, в то время как Clio - лишь на четыре, сообщает Autoexpress.

Другой неожиданностью февраля стал рост сразу на 10 процентов продаж Fiat Panda. По 7 процентов прибавили новый Opel Corsa и Peugeout 208, что позволило им войти в пятерку лидеров рынка. В то же время, почти все остальные популярные модели показали падение продаж в диапазоне от 10 до 28 процентов. Единственное исключение в этом списке — новый Fiat 500, выросший на 15 процентов, но в абсолютных цифрах так и оставшийся в середине списка.