Volkswagen Golf потерял «корону» европейских продаж. Его потеснила Renault Clio
Volkswagen Golf неожиданно потерял титул самого продаваемого автомобиля в Европе, который он удерживал в течение многих лет. Согласно опубликованным 26 марта данным, в феврале новейший Golf восьмого поколения уступил французской супермини Renault Clio с разницей всего лишь в двести штук.
При этом оба бренда показали не рост, а падение продаж, но Golf, согласно данным JATO, «упал» на 21 процент по сравнению с прошлым годом, в то время как Clio - лишь на четыре, сообщает Autoexpress.
Другой неожиданностью февраля стал рост сразу на 10 процентов продаж Fiat Panda. По 7 процентов прибавили новый Opel Corsa и Peugeout 208, что позволило им войти в пятерку лидеров рынка. В то же время, почти все остальные популярные модели показали падение продаж в диапазоне от 10 до 28 процентов. Единственное исключение в этом списке — новый Fiat 500, выросший на 15 процентов, но в абсолютных цифрах так и оставшийся в середине списка.
В целом авторынок в Европе продолжил падение, причем аналитики из JATO считают, что эпидемия COVID-19 пока еще не оказала своего влияния. В феврале 2020 года в Европе было зарегистрировано 1 063 264 новых автомобиля, в то время как годом ранее их было 1 143 852. И это, если можно так выразиться, «естественное» падение, вызванное процессами на самом автомобильном рынке, а последствия пандемии еще проявятся в ближайшем будущем.
В Китае в разгар эпидемии падение продаж новых автомобилей составляло свыше 90 процентов, но в марте китайский рынок уже отыграл примерно половину потерь.