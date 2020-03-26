У полковника из петербургского УФСБ нашли коронавирус, хотя он никуда не ездил
Один из высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти подхватил коронавирус, но в Боткина ехать отказался. Два дня назад он был на работе и прекрасно себя чувствовал.
По данным 47News, инфекцию нашли у 43-летнего полковника из Службы экономической безопасности. Недомогание он почувствовал вечером 24 марта, вызвал врача и заперся дома, вскоре тест на коронавирус показал положительный результат. При этом от госпитализации он отказался, лечиться от легкой формы Covid19 чекист намерен дома.
Еще несколько дней назад он бывал на совещаниях, на работу ездил на автомобиле. Не бывал полковник и за границей. Сейчас проверяют на вирус членов его семьи.
Вслед за заболевшим полковником на самоизоляцию отправились и его коллеги, с которыми он в последнее время общался. Это порядка тридцати подчиненных ему оперативников и три начальника из других отделений Службы экономической безопасности.