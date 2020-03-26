У полковника из петербургского УФСБ нашли коронавирус, хотя он никуда не ездил

Один из высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти подхватил коронавирус, но в Боткина ехать отказался. Два дня назад он был на работе и прекрасно себя чувствовал.



По данным 47News, инфекцию нашли у 43-летнего полковника из Службы экономической безопасности. Недомогание он почувствовал вечером 24 марта, вызвал врача и заперся дома, вскоре тест на коронавирус показал положительный результат. При этом от госпитализации он отказался, лечиться от легкой формы Covid19 чекист намерен дома.