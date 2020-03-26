Из-за коронавируса на Кубе умер россиянин
Гражданин РФ, госпитализированный на Кубе вследствие заражения коронавирусом, скончался в больнице.
Об этом пишет ТАСС вечером 26 марта со ссылкой на Минздрав Кубы. Подробности пока не приводятся.
Из-за коронавируса на Кубе умер россиянин
Гражданин РФ, госпитализированный на Кубе вследствие заражения коронавирусом, скончался в больнице.
Об этом пишет ТАСС вечером 26 марта со ссылкой на Минздрав Кубы. Подробности пока не приводятся.
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