Полицейские Сургута снимают сериал, в котором у всех героев есть лапы и хвост
Полиция Сургута решила креативно рассказать населению о мошеннических схемах с помощью мини-сериала, главные роли в которых исполняют служебные собаки.
УМВД по Сургуту (ХМАО) уже выпустило два ролика. В первом немецкая овчарка в полицейской форме предупреждает о телефонных жуликах и настоятельно рекомендует не отвечать на звонки и не разглашать свои конфиденциальные данные.
Во второй серии показана банда преступников. Колли докладывает боссу, что сломал систему безопасности банка. Теперь они разбогатеют.
Видео снимались при поддержке центра кинологической службы управления МВД Сургута. Эти собаки помогают выходить на след людей, находить взрывчатые вещества и наркотики.