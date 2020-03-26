Желающие сдать экзамен или зарегистрировать свой автомобиль скопились в Межрайонном регистрационно-экзаменационном центре на шоссе Революции в Петербурге днем 26 марта.

Фотографии из МРЭО в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. По их словам, там выстроилась традиционная очередь из желающих сдать экзамен на разрешение управлять автомобилем, при этом «в зале регистрации вполне пустынно, как обычно». Судя по кадрам, потенциальные водители вируса не боятся, людей в масках среди них не видно.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что в настоящее время распоряжений о закрытии МРЭО на «президентские» каникулы, которые объявлены с 28 марта по 5 апреля, не поступало, а записаться на прием можно через сайт госуслуг, чтобы не толпиться в очередях.