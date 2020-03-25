Росстат: За неделю в России особенно подорожали сахар и гречка

Распространение коронавируса подстегнуло цены на продукты питания в России.

За период с 17 по 23 марта 2020 года больше всего выросли цены на сахар-песок (+7%) и гречку (+2,8%). Об этом 25 марта сообщает Росстат.

шлифованныйрис , муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель – на 1,0-1,2%, соль поваренную – на 0,8%, свинину, мясо кур, консервы мясные и пшено – на 0,7%, говядину, молоко стерилизованное и масло подсолнечное – на 0,4%.Поднялись цены и на другие продукты питания из потребительской корзины: яйца куриные подорожали на 1,4%, шлифованный рис, пшеничная мука, макароны вермишель – на 1,0-1,2%, соль – на 0,8%. Купить свинину, мясо кур, консервы мясные и пшено стало дороже на 0,7%, говядину, молоко стерилизованное и масло подсолнечное – на 0,4%.