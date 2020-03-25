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25.03.2020 13:40
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Аккуратная месть: водитель мусоровоза «пленил» мешавшую ему машину

Правильно ли поступил водитель мусоровоза, отомстивший автомобилисту за неправильную парковку, обсуждают петербуржцы в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 25 марта.

Фоторепортаж из трёх кадров сделал очевидец, видимо, из своего окна. По ним можно воссоздать предположительную картину событий. Мусоровоз заехал во дворы, вероятно, задним ходом, чтобы забрать мусор, но войти в резкий поворот не смог из-за припаркованной машины. Чтобы наказать «парковщика», водитель грузовика запер машину двумя бетонными полусферами.

Фото: «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unpublished
Фото: «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unpublished
Фото: «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unpublished

В целом комментаторы демонстрируют склонность к жёстким мерам: «всё правильно сделал», «неправильно, нужно было на крышу ему поставить». Кто-то, правда, проявляет дальновидность: «Машина уедет, а на эти полусферы в темноте кто-нибудь налетит».

Неправильная парковка обычно вызывает волну народного гнева, хотя мало кто, наверное, не нарушал правила стоянки. За неосмотрительный выбор места для машины можно получить и гору грязных «подарков», и унитаз на капот, и даже топор.

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