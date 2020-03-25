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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:30
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В Петербурге без постановлений об изоляции еще около трех тысяч вернувшихся из-за рубежа. Всего тех, за кем надо следить, — почти 14 тысяч

В списках петербургского Роспотребнадзора 13874 человека, которые вернулись в город из-за рубежа в период пандемии. Им планомерно выдают постановления об изоляции.

Такие данные были у Роспотребнадзора по состоянию на 23 марта. За сутки обойти успевают порядка семисот человек. С 1 февраля обследовали 10405 вернувшихся из отпуска горожан, то есть без внимания ведомства в Северной столице два дня назад оставались около 3,5 тысяч человек.

Всего с 16 по 23 марта было зарегистрировано 63 тысячи случаев ОРВИ, это на 23% больше, чем неделей ранее. 406 человек за тот же период заболели пневмонией — этот показатель меньше на 8%, чем год назад.

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Комментарии (2)

Александра Чайкина
А что за постановление? Вы бы как-то подробнее написали о том, как нам жить, что ждать и как добывать хлеб и сигареты? Я добровольно сама позвонила на 112 и сообщила о приезде. Через час ко мне уже пришла врач из поликлинники, сообщив громко всем соседям, что я понаехавшая и со мной общаться нельзя. И даже сказала откуда я понаехавшая. Завтра придет медсестра и возьмет мазок. Врач сказала. что будет проверять наличе меня каждый день лично, а не по телефону, что логично. Это пока все. Я никаких бумаг не подписывала, т.к. мне и не предлагали. Напишите, пожалуста, статью о том, как нам добыть еду и какие-то советы.
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