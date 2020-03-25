В Петербурге без постановлений об изоляции еще около трех тысяч вернувшихся из-за рубежа. Всего тех, за кем надо следить, — почти 14 тысяч

В списках петербургского Роспотребнадзора 13874 человека, которые вернулись в город из-за рубежа в период пандемии. Им планомерно выдают постановления об изоляции.

Такие данные были у Роспотребнадзора по состоянию на 23 марта. За сутки обойти успевают порядка семисот человек. С 1 февраля обследовали 10405 вернувшихся из отпуска горожан, то есть без внимания ведомства в Северной столице два дня назад оставались около 3,5 тысяч человек.

Всего с 16 по 23 марта было зарегистрировано 63 тысячи случаев ОРВИ, это на 23% больше, чем неделей ранее. 406 человек за тот же период заболели пневмонией — этот показатель меньше на 8%, чем год назад.