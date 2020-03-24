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24.03.2020 22:20
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Volvo отзывает все автомобили 2019-2020 годов выпуска. Проблема в автоматических тормозах

Шведско-китайская компания Volvo объявила об отзыве в США всех новых автомобилей 2019-2020 годов выпуска. Отзыв осуществляется по требованию Национального управления безопасностью движения (NHTSA), обнаружившего, что система автоматического торможения (AEBS) в некоторых случаях неспособна вовремя обнаружить опасность.

Проблема, как сообщает Motortrend, заключается в том, что старое программное обеспечение не полностью совместимо с новейшим оборудованием автомобилей.

Теперь, начиная с мая месяца, каждый из владельцев более чем 120 000 новейших моделей Volvo всего молельного ряда будет вынужден явиться на сервис для перепрошивки автоматической тормозной системы. Это касается всех Volvo S60, V60, V60 Cross Country, S90, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60, и XC90, произведенных с начала 2019 года и до 11 марта 2020 года, когда на вновь выпускаемые автомобили начали устанавливать новейшей программное обеспечение.

Автоматические тормозные системы обеспечивают самостоятельную остановку автомобиля в случае, когда датчики обнаружат опасную ситуацию или препятствие на дороге. На данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда некорректная работа этой система в автомобилях Volvo привела бы к каким-либо инцидентам и травмам.

Согласно решению Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), системы Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) будут обязательными практически для всех новых автомобилей, произведенных в ЕС, США и Японии.

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Комментарии (2)

тат2007amg
Молельный ряд - это спец выпуск для служителей культа?
Иванов Ив Ив
Все эти датчики излучают порядка 1 Вт мощности СВЧ сигнала в непрерывном режиме (передатчики). Вы хотите ездить на микроволновке? Или стоять в пробке, где сосед сзади светит Вам в голову 1 Ваттом непрерывного сигнала СВЧ?
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