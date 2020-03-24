Депздрав Москвы: В больнице Коммунарки умерла пациентка, но не от коронавируса
Пожилая женщина скончалась в больнице в Коммунарке. Об этом 24 марта сообщил на своём сайте департамент здравоохранения Москвы.
Однако чиновники пояснили, что смерть наступила не от коронавируса — тест дал отрицательный результат. Причиной гибели стали последствия терминальной стадии онкологического заболевания.
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что пациентку привезли в Коммунарку из-за контакта с дочерью, которая приехала из-за рубежа.
На прошлой неделе московские власти сообщили о смерти 76-летней пациентки. Изначально ей был поставлен диагноз «вирусная пневмония», однако после вскрытия оказалось, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб.