Под прикрытием коронавируса. Петербуржец в маске и с автоматом явился за белорусскими товарами
Налётчик в медицинской маске и с автоматом обнёс ларёк с белорусскими товарами в Красносельском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне вечером в полицию обратилась предприниматель, арендующая павильон на Народного Ополчения 241А. Женщина рассказала, что около семи часов после полудня некий молодой человек, одетый в тёмное, забежал в магазин «Белорусские товары», направил на продавца нечто похожее на автомат и потребовал отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч из кассового аппарата, налётчик скрылся. Сотрудница торгового павильона не смогла запомнить лицо нападавшего, так как тот был в медицинской маске.
Приехавшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых преступник с автоматом запугивал продавца. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».