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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 08:43
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Под прикрытием коронавируса. Петербуржец в маске и с автоматом явился за белорусскими товарами

Налётчик в медицинской маске и с автоматом обнёс ларёк с белорусскими товарами в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне вечером в полицию обратилась предприниматель, арендующая павильон на Народного Ополчения 241А. Женщина рассказала, что около семи часов после полудня некий молодой человек, одетый в тёмное, забежал в магазин «Белорусские товары», направил на продавца нечто похожее на автомат и потребовал отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч из кассового аппарата, налётчик скрылся. Сотрудница торгового павильона не смогла запомнить лицо нападавшего, так как тот был в медицинской маске.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых преступник с автоматом запугивал продавца. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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