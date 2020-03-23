Жителям Великобритании запретили покидать дома

В условиях распространения нового коронавируса на Альбионе начинают действовать новые запретительные меры. Жителям предписано без особой необходимости не покидать свои квартиры и дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта обратился к нации. Глава правительства островного государства объявил в стране карантин

К поводам выйти на улицу относятся покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.Премьер подчеркнул, что поездка на работу возможна только при крайней необходимости. Джонсон добавил, что все социальные события, включая свадьбы и крещения, будут отменены. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения. Мера продлится минимум 3 недели.

Напомним ранее 23 марта сидеть по домам украинцам предписал президент Владимир Зеленский, а президент Кипра запретил соотечественникам без особой нужды передвигаться по острову. Жителям Нидерландов также запретили собираться в группы более трёх человек.

Ранее глава ВОЗ заявил о том, что темп распространения пандемии коронавируса ускорился.

