Член МОК заявил о переносе Олимпиады

Летние олимпийские игры в Японии все-таки не состоятся в срок. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил в интервью USA TODAY Sports член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - подчеркнул Паунд.

Ранее Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады заявили о том, что отправят свои сборные на Олимпиаду в Токио в том случае, если Игры не будут перенесены.