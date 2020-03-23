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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 22:46
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Член МОК заявил о переносе Олимпиады

Летние олимпийские игры в Японии все-таки не состоятся в срок. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил в интервью USA TODAY Sports член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - подчеркнул Паунд.

Ранее Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады заявили о том, что отправят свои сборные на Олимпиаду в Токио в том случае, если Игры не будут перенесены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее из-за эпидемии коронавируса были остановлены или перенесены все крупнейшие мировые турниры и соревнования по большинству видам спорта, включая чемпионат Европы по футболу.

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