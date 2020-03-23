Оперативники прервали полёт лихача по ЗСД навстречу потоку: машину заметили по камерам
Поездка по скоростной автомагистрали ЗСД против движения закончилась без ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы» 23 марта, нарушителя обнаружили диспетчеры системы управления дорожным движением ЗСД с помощью системы видеонаблюдения. На табло знаков переменной информации были незамедлительно выведены предупреждения. Автомобиль остановили специалисты оперативного отдела. «В настоящее время все данные фиксации нарушения готовятся для передачи правоохранительным органам», — отмечают в пресс-службе.
«Магистраль Северной столицы» настоятельно просит пользователей соблюдать Правила дорожного движения. В случае нештатной ситуации или неадекватного поведения участников движения информируйте диспетчеров по короткому номеру «0405» (с мобильных телефонов).
Напомним, очевидец снял на видео «чудака», гнавшего против движения, на северном участке платной магистрали. Ехавшим по правилам автомобилистам приходилось уворачиваться от него, подрезая соседей.