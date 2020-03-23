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23.03.2020 15:21
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Пенсионерка попала под колеса «Соляриса» на Кронверкской, переходя дорогу не по «зебре»

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Петроградском районе Петербурга днем 23 марта. Пенсионерка попала под машину.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 13:05 у дома 5 по Кронверкской улице. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил вне зоны пешеходного перехода 73-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы средней степени тяжести. По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка.

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