Пенсионерка попала под колеса «Соляриса» на Кронверкской, переходя дорогу не по «зебре»

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Петроградском районе Петербурга днем 23 марта. Пенсионерка попала под машину.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 13:05 у дома 5 по Кронверкской улице. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил вне зоны пешеходного перехода 73-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы средней степени тяжести. По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка.