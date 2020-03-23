Из Сербии вывезли ещё 118 россиян

23 марта борт авиакомпании Air Serbia эвакуировал из Сербии на родину 118 российских граждан в связи с эпидемией коронавируса, сообщает посольство РФ в Белграде.

«23 марта самолетом авиакомпании «Эйр Сербия» из Белграда в Москву при содействии посольства вывезено 118 российских граждан, нуждавшихся в эвакуации из-за эпидемии коронавируса и введенного в стране чрезвычайного положения. Ранее при поддержке посольства было вывезено еще 119 человек», — пишут российские дипломаты.

«Убедительно просим наших граждан, стремящихся выехать из Сербии, постоянно оставаться на связи и заранее быть готовыми к быстрому отъезду. Информация об эвакуации может поступать в любое время суток», — добавляют дипломаты.

