Надеяться не стоит. Китайский эксперт предсказывает, когда Европа справится с эпидемией

Европейскому континенту, по его словам, на быструю победу рассчитывать не стоит: на это может потребоваться до двух лет. «Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — цитирует медика «Интерфакс» 23 марта со ссылкой на South China Morning Post.

Оставьте надежду на то, что пандемия в Европе закончится в ближайшем будущем, советует руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19, один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун. Во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе, он рассказал, как долго, по его мнению, может продлиться борьба с коронавирусом.

Когда распространение коронавируса будет взято под контроль — этим летом или же следующим — зависит от глобальных усилий по его сдерживанию; для быстрого решения проблемы «меры должны быть чрезвычайно радикальными», говорит Чжан Вэньхун. Например, приостановить пандемию можно было бы, прекратив все перемещения в мире на четыре недели, но такое вряд ли возможно.

Китаю повезло, что начало эпидемии пришлось на праздники, когда учебные заведения были закрыты, и контакты населения сокращены, отметил медик. В Китае, напомним, число заразившихся с каждым днём снижается, в больницах остаются чуть больше 5 тысяч человек, и почти 90% выздоровели.

Всего в мире число больных COVID-19, по данным ВОЗ, превысило 292 тысячи человек, число погибших за сутки возросло на 1,6 тысячи, составив 12 784. По данным South China Morning Post, в Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия (более 53 тысяч больных и 4,825 тысячи смертей за субботу). В Испании зафиксировано почти 25 тысяч заразившихся, скончались 1,326 тысячи, во Франции — 14,5 тысячи (562), в Германии — почти 14 тысяч (44), в Швейцарии — 6,2 тысячи (56).