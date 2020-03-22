Во Франции от коронавируса умер врач, в Германии запретили собираться больше чем по двое, а в Нью-Йорке за сутки прирост больных — 30 процентов

О первом случае смерти врача сообщает министр здравоохранения Франции Оливье Веран 22 марта, медик скончался от коронавируса накануне. Телеканал LCI отмечает, что он заразился на работе, оказывая помощь другим пациентам. Детали Веран не раскрыл, указав, что семья погибшего ничего рассказывать не хочет. По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции составляет 14 459 человек, 562 заболевших скончались.

Почти пять тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией за один день в штате Нью-Йорк, что составляет около тридцати процентов от общего числа заболевших. В Европе ужесточают меры карантина, болеть и умирать начали медики.

На этом фоне власти Германии ужесточили ограничения по карантину. В стране запрещено собираться больше двух человек, если речь не идет об одной семье. Пока что ограничений, подобных итальянским или испанским, когда горожанам запрещено выходить из дома, в стране нет. Заболели 23 тысячи немцев, 94 умерли.



В США за сутки заболели больше пяти тысяч человек и почти все на территории Нью-Йорка, сообщает The New York Times со ссылкой на Билла де Блазио, мэра города. Он опасается, что ситуация в следующем месяце станет еще хуже. Градоначальник уверен, что к ситуации пора привлекать военных с медицинскими знаниями.



Всего в мире больных коронавирусной инфекцией — 320 тысяч человек. В России за сутки 61 новый случай и 367 — за все время.

