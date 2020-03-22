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22.03.2020 15:09
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Руферы забрались на шпиль Дома офицеров и делают селфи

Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы в Петербурге днем 22 марта. На вершине они находятся одновременно.

Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, исполнить смертельный номер на глазах у очевидцев решили молодой человек и две девушки. Они позируют и делают селфи.

Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ. Сейчас внутри располагаются Музей истории войск ЗВО, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что разбираются в ситуации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

odpetrograd
выглядит крайне опасно. кто их туда пустил??? как они добрались до верхушки шпиля?
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