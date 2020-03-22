Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы в Петербурге днем 22 марта. На вершине они находятся одновременно.



Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, исполнить смертельный номер на глазах у очевидцев решили молодой человек и две девушки. Они позируют и делают селфи.