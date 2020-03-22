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Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы в Петербурге днем 22 марта. На вершине они находятся одновременно.
Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ. Сейчас внутри располагаются Музей истории войск ЗВО, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.
В пресс-службе ЗВО сообщили, что разбираются в ситуации.
Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы в Петербурге днем 22 марта. На вершине они находятся одновременно.
Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, исполнить смертельный номер на глазах у очевидцев решили молодой человек и две девушки. Они позируют и делают селфи.
Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ. Сейчас внутри располагаются Музей истории войск ЗВО, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.
В пресс-службе ЗВО сообщили, что разбираются в ситуации.