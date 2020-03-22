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22.03.2020 13:44
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Число смертей от коронавируса в мире превысило 13 тысяч

Количество подтвержденных случаев Covid-19 утром 22 марта превысило 300 тысяч случаев. Смертность перешла цифру в 13 тысяч.

Такие данные следуют из статистики университета Джона Хопкинса. Количество смертей в Италии приближается к пяти тысячам, уже давно обогнав по этому показателю Китай.

Поправились 92 тысячи заболевших из общего числа в 307 тысяч человек. За сутки в Китае зарегистрировано 46 новых случаев, причем большая их часть — завозные. Страна не пускает самолеты в Пекин, их распределяют по ближайшим хабам, откуда пассажиров отправляют в принудительный карантин — за свой счет. В США новых случаев прибавилось на 2,6 тысячи, 46 человек погибли.

За сутки в петербургскую больницу привезли 36 человек, выписали почти в два раза больше.

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Комментарии (1)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что петербуржцы напрасно жалуются на отсутствие в аптеках медицинских масок.
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