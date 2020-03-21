В Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в серийном разврате девочек в примерочных «Галереи»
Посещение одного из самых популярных торговых центров Петербурга оказалось небезопасным для школьниц. Родители сообщили о сексуальном общении детей со взрослым мужчиной.
Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, накануне по подозрению в разврате несовершеннолетних задержан 32-летний приезжий из посёлка Молодцово Кировского района Ленобласти.
По версии следствия, 9 марта мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы в примерочной одного из магазинов одежды в ТЦ «Галерея». Позже в полицию поступило заявление от родителей ещё одной девочки. Шестнадцатилетнюю девочку развратник подкараулил в том же месте 29 марта прошлого года.
В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что возбуждены уголовные дела о развратных действиях (ст. 135 УК РФ).