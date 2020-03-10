Петербурженка рассказала о незнакомце, домогавшемся её 12-летней дочери в «Галерее»
Полиция Центрального района выясняет обстоятельства посещения школьницей одного из самых популярных торговых центров в Петербурге. По словам матери, к девочке приставал педофил.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне с заявлением в полицию обратилась 38-летняя петербурженка. Она рассказала о сексуальном общении 12-летней дочери со взрослым незнакомцев в одном из магазинов ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. По её словам, высокий мужчина в чёрном развращал девочку в кабинке для переодевания.
Сейчас полиция изучает изъятое у магазина видео.