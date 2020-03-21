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21.03.2020 10:51
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Утро перевертышей в Петербурге. После трёх аварий на гололеде в больницы увезли троих

После ночных заморозков сразу несколько автомобилей перевернулись на дорогах Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, 21 марта около 8:30 34-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» при повороте налево возле 41-го дома по Кузнецовской улице не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой». От удара «Мерседес» завалился набок.

«В «Тойоте» водитель был не пристегнут. На лобовом почти дырка из-под головы. Вытащили и увезли на скорой. Вроде живой. Был без сознания, видимо. Но побился знатно. Руль под 90 градусов собой выгнул», — написали очевидцы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили 22-летние водитель и пассажир «Тойоты», ещё одна пассажирка 22 лет госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Очевидцы в социальных сетях также сообщают о перевёрнутой «Шкоде» у перекрёстка Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Ещё один автомобиль, лежащий на крыше, водители заметили на Волхонском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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