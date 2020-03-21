После ночных заморозков сразу несколько автомобилей перевернулись на дорогах Петербурга.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, 21 марта около 8:30 34-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» при повороте налево возле 41-го дома по Кузнецовской улице не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой». От удара «Мерседес» завалился набок.



«В «Тойоте» водитель был не пристегнут. На лобовом почти дырка из-под головы. Вытащили и увезли на скорой. Вроде живой. Был без сознания, видимо. Но побился знатно. Руль под 90 градусов собой выгнул», — написали очевидцы.

