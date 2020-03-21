Полиция нашла пристававшего к 12-летней в «Галерее». Он распустил руки, борясь с педофилами

За домогательство к школьнице задержан 32-летний геодезист из Ленинградской области. По версии следствия, он не впервые тянулся к детям в петербургском торговом центре.

Как стало известно «Фонтанке», 20 марта оперативники уголовного розыска навестили 32-летнего инженера первой категории, живущего в Кировском районе Ленинградской области. Правоохранители полагают, что именно он 9-го числа рзвращал 12-летнюю в «Галерее».

По словам школьницы, она стала жертвой сексуального интереса незнакомца с серо-голубыми глазами, заглянувшего к ней в примерочную в магазине Bershka. Запомнились бежевые джинсы, чёрный ремень. Подходящего под описание мужчину отследили по записям с камер наблюдения в торговом центре и метро.