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21.03.2020 00:26
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Полиция нашла пристававшего к 12-летней в «Галерее». Он распустил руки, борясь с педофилами

За домогательство к школьнице задержан 32-летний геодезист из Ленинградской области. По версии следствия, он не впервые тянулся к детям в петербургском торговом центре.

Как стало известно «Фонтанке», 20 марта оперативники уголовного розыска навестили 32-летнего инженера первой категории, живущего в Кировском районе Ленинградской области. Правоохранители полагают, что именно он 9-го числа рзвращал 12-летнюю в «Галерее».

По словам школьницы, она стала жертвой сексуального интереса незнакомца с серо-голубыми глазами, заглянувшего к ней в примерочную в магазине Bershka. Запомнились бежевые джинсы, чёрный ремень. Подходящего под описание мужчину отследили по записям с камер наблюдения в торговом центре и метро.

По версии следствия, он же причастен к аналогичному случаю, который произошёл на Лиговском проспекте год назад. Задержанный даёт объяснение полицейским, но пока не радует логикой: активный интерес к детям он объяснил борьбой с педофилами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260703581
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kukuruzza
Фоточку бы его увидеть всем читателям.А лучше доску-«педоску» пополняемую организовать.
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