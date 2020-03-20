В Росавиации назвали 7 самых проблемных государств, откуда необходимо вывезти российских граждан в ближайшие три дня, сообщили в ведомстве 20 марта.



«В ходе заседания по представлению МИД РФ обсужден список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян. Определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта, Португалия», — говорится в сообщении Росавиации.



В ведомстве совместно с МИД России и авиакомпаниями был выработан механизм доставки граждан из этих стран в ближайшие три дня.

