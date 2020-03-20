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20.03.2020 23:42
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В Росавиации назвали 7 самых проблемных государств, откуда необходимо вывезти российских граждан в ближайшие три дня

В Росавиации назвали 7 самых проблемных государств, откуда необходимо вывезти российских граждан в ближайшие три дня, сообщили в ведомстве 20 марта.

«В ходе заседания по представлению МИД РФ обсужден список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян. Определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта, Португалия», — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве совместно с МИД России и авиакомпаниями был выработан механизм доставки граждан из этих стран в ближайшие три дня.

«В течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (3 рейса, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии»); Черногории (3 рейса, S7, «Победа»), Португалии (4 рейса, «Аэрофлот»). Также завтра 2 рейса в Кишинёв выполнит «Аэрофлот», при этом будут перевезены граждане Молдавии», — сообщили в Росавиации.

Самая сложная ситуация сложилась с Марокко, с которым отсутствует прямое воздушное сообщение, но где находятся российские туристы. Было принято решение вывозить граждан специальными рейсами «Аэрофлота».

«Посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее, совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов. Одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений», — говорится в сообщении.

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