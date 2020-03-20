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20.03.2020 09:05
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В МВД объявили об улучшении раскрываемости сбыта наркотиков

В МВД заявили, что стали чаще раскрывать преступления, связанные со сбытом наркотиков.

Как пишет 20 марта РБК, со ссылкой на данные министерства, в последние годы среди выявленных преступлений по 228-й статье УК РФ выросла доля тяжких и особо тяжких деяний. Если в 2016 году их доля составляла 71,6%, то в 2019-м — 75,3%.

При этом качество расследований дел о сбыте, по статистике МВД, улучшилось. С 2016 года доля раскрытий выросла на 11,2% — с 27,4 тыс. до 30,4 тыс. Общее число преступлений, связанных с наркотиками, при этом снизилось на 5,5% — с 201,2 тыс. до 190,2 тыс.

«Цифры свидетельствуют о том, что деятельность правоохранительных органов в настоящее время направлена на пресечение более опасных наркопреступлений, связанных не с потреблением наркотиков, а с их незаконным распространением», — заявили в министерстве.

Количество расследованных преступлений, связанных с наркотиками, в 2019 году по сравнению с 2016 годом снизилось на 14,9% — с 120,7 тыс. до 102,8 тыс. Доля преступлений, дела по которым были расследованы в 2019 году и направлены в суды, составила 43% от количества преступлений, дела о которых были в производстве в течение года. В 2016 году эта доля составляла 47,4%.

Число людей, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, сократилось на 21,1%, сообщили в МВД России.

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Комментарии (2)

adm
Может и снизилась. Но субъективно, я никогда в жизни не видел в Центральном районе такого количества людей ищущих закладки, и соответственно, такого количества закладок. Вроде и полиция заметила эту активность, сейчас немного прижали. Но и наркодельцы разбегаться не собираются. Дошло до того, что наркомафия у нас во дворе вырвала из стены телекамеру, которая могла показать лица.
dragvs
Где статистика по объему партий? Или это все те же любимые "10 грамм" вещества?
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