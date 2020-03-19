Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

В Москве заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Следствие установило, что он оговорил аспирантку Анастасию Ещенко, будто бы кидавшуюся на него с ножом.

Как сообщила «Фонтанке» 19 марта адвокат потерпевшей Александра Бакшеева, Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Преступление носило бытовой характер и не было связано с самообороной, в чем пытался убедить публику, суд и следствие Соколов.

«Девушка, которая считалась идеалом, вдруг превратилась… нападение с ножом… дальше произошло это чудовищное несчастье», - рассказывал он в свое оправдание. Эту версию следствие опровергло. Ещенко на Соколова не кидалась. Из окончательной версии обвинения СК исключил явку историка с повинной. Он написал ее уже после случайного задержания - когда в нетрезвом состоянии упал в Мойку, сбрасывая отчлененные части тела Ещенко. Явка с повинной считается добровольным сообщением лица о совершенном им преступлении. Защита Соколова рассчитывала, что она останется в деле и послужит смягчающим обстоятельством в суде. - Мы отдельно ставили вопрос перед Следственным комитетом о том, чтобы документ под названием «явка с повинной» не был включен в обвинительное заключение в качестве доказательства по делу, а также в качестве смягчающего обстоятельства, - сказала Александра Бакшеева. - Действия Соколова после убийства нельзя было бы квалифицировать в качестве добровольного сообщения. Следствие согласилось с нами. Оно также не учло и «активное способствование раскрытию и расследованию преступления.