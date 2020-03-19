FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 22:00
1
Печать

Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

В Москве заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Следствие установило, что он оговорил аспирантку Анастасию Ещенко, будто бы кидавшуюся на него с ножом.

Как сообщила «Фонтанке» 19 марта адвокат потерпевшей Александра Бакшеева, Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Преступление носило бытовой характер и не было связано с самообороной, в чем пытался убедить публику, суд и следствие Соколов.

«Девушка, которая считалась идеалом, вдруг превратилась… нападение с ножом… дальше произошло это чудовищное несчастье», - рассказывал он в свое оправдание. Эту версию следствие опровергло. Ещенко на Соколова не кидалась.

Из окончательной версии обвинения СК исключил явку историка с повинной. Он написал ее уже после случайного задержания - когда в нетрезвом состоянии упал в Мойку, сбрасывая отчлененные части тела Ещенко. Явка с повинной считается добровольным сообщением лица о совершенном им преступлении. Защита Соколова рассчитывала, что она останется в деле и послужит смягчающим обстоятельством в суде.

- Мы отдельно ставили вопрос перед Следственным комитетом о том, чтобы документ под названием «явка с повинной» не был включен в обвинительное заключение в качестве доказательства по делу, а также в качестве смягчающего обстоятельства, - сказала Александра Бакшеева. - Действия Соколова после убийства нельзя было бы квалифицировать в качестве добровольного сообщения. Следствие согласилось с нами. Оно также не учло и «активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

По практике, следствие почти всегда включает явку с повинной в обвинительное заключение, а суд автоматически учитывает ее как смягчающее обстоятельство даже в делах, подобных Соколову, который пытался скрыть преступления.

Подтверждений тому, что историк после убийства и расчленения планировал сдаться полиции, не нашлось. Экспертиза признала его вменяемым и отдававшим отчет в своих действиях.

Единственное смягчающее обстоятельство в деле - двое малолетних детей Соколова.

Уголовное дело рассмотрят в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

nuga
Как всегда детьми прикрываются,как ответ держать. А у убитой девушки могли быть дети и внуки,так что если детьми меряться стали и прикрывать гнусность свою,давайте вспомним о неродившихся потомках,жизнь которых прервал Наполеон,зверски расправившийся с будущей матерью.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний