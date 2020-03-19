Скриншот карт Google

Вирус COVID-19 заставляет все большее число людей бросать привычные занятия и сидеть дома, а меры, предпринимаемые властями, в основном сводятся к отмене или максимальному ограничению любой публичной активности. Отменяются или переносятся автомобильные выставки, презентации новинок теперь проходят в Интернете, отменили даже четыре первые гонки сезона «Формулы-1». Но для настоящего автомобильного фаната и в условиях добровольной или не очень добровольной изоляции найдется, чем заняться.

В частности, Motor1 предлагает с пользой провести неожиданно появившийся досуг и посетить 15 мировых автомобильных музеев. Причем сделать это можно, даже не покидая любимого дивана, просто с помощью «просмотра улиц» на картах Google.

Так, например, можно свободно и бесплатно посетить одну из самых больших и богатых коллекций из более чем 300 автомобилей всех времен. Petersen Automotive Museum демонстрирует и множество других экспонатов, связанных с автомобилями, начиная от двигателей и автомобильных аксессуаров и заканчивая уникальными книгами и даже художественными фильмами. Музей расположен в Лос-Анджелесе, и в данный момент, как и все музеи, закрыт на карантин, что совершенно не мешает любому желающему немедленно посетить его виртуально, не потратив при этом ни копейки.

Также круглосуточно доступен для виртуального посещения и Технологический Центр McLaren, хотя для посещения его вживую необходимы предварительная договоренность и непростое путешествие в отделившуюся от остальной Европы Великобританию.

Интернет-путешественник самостоятельно сможет оценить, насколько верны легенды о том, что плитка на полу дизайн-центра, где создаются британские суперкары, в некоторых местах нарочно уложена неровно, чтобы напомнить перфекционистам, что сама жизнь несовершенна и ее не загнать в жесткие рамки.

Естественно, невозможно пройти мимо (даже если «ходить» по Сети!) музея Merctdes-Benz в Штутгарте. И хотя сама «виртуальная экскурсия» тут не такая впечатляющая, как в музее Петерсена, она позволяет хотя бы поверхностно ознакомиться с коллекцией автомобилей компании, которая, собственно, и изобрела автомобиль.



Из немецких компаний в виртуальном пространстве представлен также известный музей Porsche. Тут уж можно побродить подольше, поскольку вся 360-градусная съемка залов выполнена профессионально, и экспонаты можно без труда рассмотреть подробно. Вот только потрогать нельзя - впрочем, в настоящем музее их тоже трогать не разрешат.



Для поклонников итальянских спорткаров открыты виртуальные двери сразу двух конкурирующих «конюшен». Первый - музей Ferrari в Маранелло.



Второй - более скромный музей Lamborghini в Санта-Агата-Болонезе.



На их фоне совсем скромно выглядит небольшая выставка суперкаров Pagani, но зато у них еще более преданные и фанатичные поклонники, чем у первых двух.



Ну, а если бродить среди блестящих спорткаров и дорогих лимузинов надоело, то можно совершить визуальную экскурсию по музеям Volvo...

