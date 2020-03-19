Audi A6 «оголила» кабину фуры на трассе Петербург — Невель, погибли трое
Тяжёлая авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Псков — Невель у деревни Черепягино Островского района Псковской области.
Как сообщает 19 марта «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, минувшим вечером, около 20:10, на 347-м километре трассы 24-летний водитель «Ауди А6», житель деревни Сосновка Опочецкого района, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 60-летнего мужчины. На фотографиях с места аварии видно, что обе машины получили значительные повреждения.
На месте ДТП погибли пассажиры «Ауди»: мужчина 1973 года рождения и женщина 1990 года рождения. Водитель легковой машины скончался в Островской районной больнице.