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19.03.2020 12:14
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Audi A6 «оголила» кабину фуры на трассе Петербург — Невель, погибли трое

Тяжёлая авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Псков — Невель у деревни Черепягино Островского района Псковской области.

Как сообщает 19 марта «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, минувшим вечером, около 20:10, на 347-м километре трассы 24-летний водитель «Ауди А6», житель деревни Сосновка Опочецкого района, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 60-летнего мужчины. На фотографиях с места аварии видно, что обе машины получили значительные повреждения.

На месте ДТП погибли пассажиры «Ауди»: мужчина 1973 года рождения и женщина 1990 года рождения. Водитель легковой машины скончался в Островской районной больнице.

УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области
УМВД РФ по Псковской области

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