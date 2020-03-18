Российские католики до Пасхи будут молиться дистанционно

Католические храмы России будут принимать не более 50 прихожан – остальным предписано молиться из дома. Такой декрет 18 марта подписал митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци.

Его Преосвященство напоминает, что католики должны заботиться не только о благе своих общин, но и нести социальную ответственность перед обществом. Для предупреждения распространения коронавируса любые богослужения разрешаются при количестве участников не более 50. При этом настоятелям указано позаботиться о служении достаточного количества Святых Месс для обеспечения участия в них всех желающих. Верующим, которые не уложатся в этот лимит, архиепископ дает диспенсацию (освобождение) от обязанности участвовать в воскресных и праздничных богослужениях. Им также предлагается воспользоваться возможностью присоединиться к молитве через трансляцию богослужений в сети Интернет. Кроме того, настоятелям рекомендуется причащать прихожан в будние дни вне Святой Мессы. «Призываю верных к воздержанию (посту) от физического участия в богослужениях как способу укрепления веры, доверия к Богу и проявления солидарности с теми, кто из-за эпидемии или расстояний лишён возможности еженедельного участия в Мессе», – отмечается в Декрете.



Вводятся и иные ограничения. Так, на крещении, венчании, отпевании и других сакраменталиях разрешается участие только родственников. В очереди на причащения и на исповедь предписывается соблюдать дистанцию в один метр. Отменяются любые встречи, учебные занятия и культурные мероприятия. Священникам указано принять меры для оборудования конфессионалов (исповедален) экраном из пластика или другого материала, обеспечивающего непроницаемый барьер для инфекции и обеспечить его надлежащую санитарную обработку. Вместе с тем архиепископ требует, чтобы храмы оставались открытыми для индивидуальной молитвы, поклонения, исповеди и причащения, но с учетом указанного ограничения количества участников.

В послании к российским католикам отмечается, что обострение ситуации вокруг пандемии коронавируса требует от всех изменения нашего образа жизни. «Прежде всего, нам необходимо сохранять спокойствие, которое мы обретаем благодаря вере. Думаю, нам важно осознать, что мы переживаем новый момент истории. Это не просто сопутствующие обстоятельства – они определяют и знаменуют время, качественно отличающееся от прошлого. Поэтому я настоятельно рекомендую вам остаться дома с семьёй, найти время и молиться вместе. Призываю вас по-христиански выполнять те требования, которые вынуждены установить церковные и гражданские власти», – заключает Павел Пецци.

