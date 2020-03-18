FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 21:54
0
Печать

Ассоциации тенниса продлили запрет на турниры до июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах организаций.

2Это включает в себя комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также мероприятия WTA в Страсбурге и Рабате и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

Сезон профессионального тенниса в настоящее время приостановлен до 7 июня 2020 года, в том числе ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. В настоящее время турниры, проводимые с 8 июня 2020 года, все еще планируются в соответствии с опубликованным графиком.

Параллельно рейтинги FedEx ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления", сообщают теннисные ассоциации.

Ранее ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель из-за пандемии коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний