Ассоциации тенниса продлили запрет на турниры до июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах организаций.
Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.— ATP Tour (@atptour) March 18, 2020
Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.
2Это включает в себя комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также мероприятия WTA в Страсбурге и Рабате и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.
Сезон профессионального тенниса в настоящее время приостановлен до 7 июня 2020 года, в том числе ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. В настоящее время турниры, проводимые с 8 июня 2020 года, все еще планируются в соответствии с опубликованным графиком.
Параллельно рейтинги FedEx ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления", сообщают теннисные ассоциации.
Ранее ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель из-за пандемии коронавируса.