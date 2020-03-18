Ассоциации тенниса продлили запрет на турниры до июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальных сайтах организаций.

2Это включает в себя комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также мероприятия WTA в Страсбурге и Рабате и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.



Сезон профессионального тенниса в настоящее время приостановлен до 7 июня 2020 года, в том числе ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. В настоящее время турниры, проводимые с 8 июня 2020 года, все еще планируются в соответствии с опубликованным графиком.

