Миллион долларов взятки столичные следователи поменяли на десятки лет в колонии и штрафы. Тоже миллионные, но в рублях

Суд в Москве приговорил к реальным срокам бывших начальников столичного СК Александра Дрыманова, Михаила Максименко и Алексея Краморенко. Все лишены званий и поедут в колонии на 10 лет и больше.



О приговоре сообщает РИА Новости, дело о взятках слушал Мосгорсуд. Бывший начальник московского Следственного комитета Дрыманов получил 12 лет колонии строгого режима, штраф в 196 млн рублей, его лишили звания генерала, медали «За заслуги перед Отечеством» и на семь лет запретили работать на госслужбе.

