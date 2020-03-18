Миллион долларов взятки столичные следователи поменяли на десятки лет в колонии и штрафы. Тоже миллионные, но в рублях
Суд в Москве приговорил к реальным срокам бывших начальников столичного СК Александра Дрыманова, Михаила Максименко и Алексея Краморенко. Все лишены званий и поедут в колонии на 10 лет и больше.
О приговоре сообщает РИА Новости, дело о взятках слушал Мосгорсуд. Бывший начальник московского Следственного комитета Дрыманов получил 12 лет колонии строгого режима, штраф в 196 млн рублей, его лишили звания генерала, медали «За заслуги перед Отечеством» и на семь лет запретили работать на госслужбе.
Экс-глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко получил 14 колонии и штраф в 250 млн рублей, а в прошлом глава следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Краморенко — 10 лет в колонии. Обоих лишили звания полковник юстиции.
Как сообщалось ранее, гособвинение просило больше — 16 лет для Дрыманова, 17 Максименко и 14 — Краморенко.
Все трое попали под уголовное преследование после того, как в Москве был арестован Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец — его считают помощником криминального авторитета Шакро Молодого. За его освобождение четверо следователей (кроме приговоренных, это еще признавший вину и вышедший на свободу Денис Никандров) взяли миллион долларов.