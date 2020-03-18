Раздельный сбор — в каждый двор. Петербургские депутаты приняли «мусорный» законопроект в первом чтении
Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который закрепляет за контейнерами для раздельного сбора мусора статус объекта благоустройства. Это позволит властям ставить их вблизи жилых домов по просьбе горожан. За инициативу проголосовал 31 депутат, шестеро против и трое воздержались, передает 18 марта корреспондент «Фонтанки».
Для этого необходимо изменить правила благоустройства, пополнив список контейнерами для раздельного сбора. Инициативу предложили члены фракции «Единой России» Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселёва.
Четырбок заметил, что в рейтинге российских городов с наиболее доступным раздельным сбором мусора Петербург не вошёл даже в первую сотню, тогда как Москва возглавила рейтинг. «Раздельный сбор мусора доступен лишь 7% петербуржцев. Конечно, так быть не должно, ситуацию нужно исправлять», — прокомментировал парламентарий.