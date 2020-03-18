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18.03.2020 12:20
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Теплая зима поторопила земляные работы. Агротехнический период в Петербурге объявят на десять дней раньше нормы

Комитет по благоустройству планирует объявить начало агротехнического периода с 6 апреля. Обычно он стартует 16-го числа.

Проект распоряжения опубликован 18 марта. Согласно документу, агротехнический период, а пределах которого разрешены земляные работы, устанавливается с 6 апреля «в связи установившимися положительными значениями среднесуточной температуры воздуха».

Как правило, плановая дата начала периода — 16 апреля, завершения — 15 октября. При этом прошлой осенью, опять же из-за непривычно мягкой погоды, окончание отложили на 3 ноября.

Агротехнический период — период времени с температурами грунта и наружного воздуха, позволяющими выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, покрытий, а также иные работы по благоустройству, проведение которых в зимний период невозможно.

За пределами агротехнического периода выполняются работы по первичному восстановлению благоустройства: засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, а также первичное восстановление покрытий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Посеют все..а потом как мороз как долбанет..останемся без хлеба..и картошку заморозит..тоесть хлеб это макароны..останемся без макарон и картошки
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