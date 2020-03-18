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18.03.2020 11:02
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У петербургских чиновников появится обязанность информировать горожан о льготах

Законодательное собрание Петербурга 18 марта в первом чтении приняло законопроект, который обязывает чиновников информировать горожан о положенных льготах, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Инициативу парламент поддержал 45 голосами за.

Законопроект разработали единороссы Денис Четырбок, Дмитрий Тугов и Елена Киселева. Инициатива предполагает, что чиновники будут обязаны доносить до граждан информацию о том, какие конкретно льготы и меры социальной поддержки им положены.

«Мы предлагаем закрепить за правительством выбор способа информирования. Либо через портал госуслуг, либо посредством заказной почтовой корреспонденции», — сказал Четырбок. По информации депутата, речь идет о 3,5 млн людей, которые могут претендовать на те или иные льготы.

Член фракции «Яблока», депутат Михаил Амосов выступил с критикой инициативы. «Мне редко приходится защищать правительство. Считаю, что законопроект, может, и правильный, но совершенно не проработанный. Надо сначала создать конструкцию, с которой будет согласна исполнительная власть», — заметил парламентарий, добавив, что будет голосовать против.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева заметила, что закон потребует дополнительных средств бюджета, так как люди, которые не знают о льготах, которые они могут получить, соответственно, за ними и не обращаются.

© Фонтанка.Ру

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