У петербургских чиновников появится обязанность информировать горожан о льготах

Законопроект разработали единороссы Денис Четырбок, Дмитрий Тугов и Елена Киселева. Инициатива предполагает, что чиновники будут обязаны доносить до граждан информацию о том, какие конкретно льготы и меры социальной поддержки им положены.

Законодательное собрание Петербурга 18 марта в первом чтении приняло законопроект, который обязывает чиновников информировать горожан о положенных льготах, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Инициативу парламент поддержал 45 голосами за.

«Мы предлагаем закрепить за правительством выбор способа информирования. Либо через портал госуслуг, либо посредством заказной почтовой корреспонденции», — сказал Четырбок. По информации депутата, речь идет о 3,5 млн людей, которые могут претендовать на те или иные льготы.



Член фракции «Яблока», депутат Михаил Амосов выступил с критикой инициативы. «Мне редко приходится защищать правительство. Считаю, что законопроект, может, и правильный, но совершенно не проработанный. Надо сначала создать конструкцию, с которой будет согласна исполнительная власть», — заметил парламентарий, добавив, что будет голосовать против.



Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева заметила, что закон потребует дополнительных средств бюджета, так как люди, которые не знают о льготах, которые они могут получить, соответственно, за ними и не обращаются.

