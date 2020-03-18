Ставки сделаны, ставок больше нет. Казино Лас-Вегаса впервые за полвека закрывают из-за пандемии коронавируса

Знаменитые казино Лас-Вегаса в американском штате Невада закрываются с полуночи 18 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Стив Сисолак в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.



«Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада... Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи», — заявил губернатор.



Он заявил, что меры, связанные с закрытием развлекательных заведений, нацелены на сдерживание пандемии. Отметим, что в последний раз казино закрывались на период похорон убитого президента Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года.

