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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 08:03
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Ставки сделаны, ставок больше нет. Казино Лас-Вегаса впервые за полвека закрывают из-за пандемии коронавируса

Знаменитые казино Лас-Вегаса в американском штате Невада закрываются с полуночи 18 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Стив Сисолак в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

«Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада... Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи», — заявил губернатор.

Он заявил, что меры, связанные с закрытием развлекательных заведений, нацелены на сдерживание пандемии. Отметим, что в последний раз казино закрывались на период похорон убитого президента Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года.

В настоящее время в Неваде подтверждены более 50 случаев заражения коронавирусом.

Власти Саудовской Аравии собирают чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» из-за пандемии коронавируса. Он пройдет в режиме онлайн на следующей неделе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

С 18 мая российские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Режим продлится до 1 мая. Число выявленных случаев заболевания в стране достигло 114 человек.

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