Ставки сделаны, ставок больше нет. Казино Лас-Вегаса впервые за полвека закрывают из-за пандемии коронавируса
Знаменитые казино Лас-Вегаса в американском штате Невада закрываются с полуночи 18 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Стив Сисолак в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
«Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада... Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи», — заявил губернатор.
Он заявил, что меры, связанные с закрытием развлекательных заведений, нацелены на сдерживание пандемии. Отметим, что в последний раз казино закрывались на период похорон убитого президента Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года.
В настоящее время в Неваде подтверждены более 50 случаев заражения коронавирусом.
Власти Саудовской Аравии собирают чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» из-за пандемии коронавируса. Он пройдет в режиме онлайн на следующей неделе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.
С 18 мая российские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Режим продлится до 1 мая. Число выявленных случаев заболевания в стране достигло 114 человек.