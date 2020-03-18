Власти Саудовской Аравии созывают экстренный саммит G20 из-за ситуации с коронавирусом

Власти Саудовской Аравии собирают чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» из-за пандемии коронавируса. Он пройдет в режиме онлайн на следующей неделе.

«Страна-председатель G20 Саудовская Аравия связывается со странами G20 для созыва чрезвычайного виртуального саммита лидеров G20 на следующей неделе, чтобы продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию COVID-19», - приводит сообщение страны 18 марта РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.