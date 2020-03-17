Доллар по сто и конец производства. Сбербанк описал худший сценарий кризиса

Остановка предприятий и курс доллара по сто рублей могут стать реальностью для россиян, если реализуется «самый жёсткий сценарий развития» экономического кризиса. О том, как на российской экономике может отразиться пандемия коронавируса, 17 марта рассказал глава Сбербанка Герман Греф.



По его словам, возможны три варианта развития дальнейших событий. В самом неприятном из них не исключены падение цены на нефть до 20 долларов и взлёт курса доллара до ста российских рублей. Тут же произойдут сдвиги в макроэкономике, остановка предприятий и разрывы производственных цепочек. Такой сценарий Греф считает крайне маловероятным и «абсолютно экстремальным». Согласно его позиции, уже сейчас правительства всех стран «активно включились в борьбу с кризисом», а панические настроения должны угаснуть через несколько недель. При этом, как отмечают «Ведомости», Греф признал, что проблемы в экономике оказались намного более серьёзными, чем предполагалось сначала. В мире одновременно возникли и коронавирус, и кризис на нефтяном рынке.

