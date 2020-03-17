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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 23:24
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Доллар по сто и конец производства. Сбербанк описал худший сценарий кризиса

Остановка предприятий и курс доллара по сто рублей могут стать реальностью для россиян, если реализуется «самый жёсткий сценарий развития» экономического кризиса. О том, как на российской экономике может отразиться пандемия коронавируса, 17 марта рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, возможны три варианта развития дальнейших событий. В самом неприятном из них не исключены падение цены на нефть до 20 долларов и взлёт курса доллара до ста российских рублей. Тут же произойдут сдвиги в макроэкономике, остановка предприятий и разрывы производственных цепочек. Такой сценарий Греф считает крайне маловероятным и «абсолютно экстремальным». Согласно его позиции, уже сейчас правительства всех стран «активно включились в борьбу с кризисом», а панические настроения должны угаснуть через несколько недель. При этом, как отмечают «Ведомости», Греф признал, что проблемы в экономике оказались намного более серьёзными, чем предполагалось сначала. В мире одновременно возникли и коронавирус, и кризис на нефтяном рынке.

«Во всех трех сценариях я вижу, что для нас – для Сбербанка и для наших клиентов – каких-то драматических последствий нет», – поспешил успокоить всех Греф. Банк пообещал, что в любом случае будет удовлетворять требованиям Центробанка по нормативам достаточности капитала и справится своими силами. Подробности и планы на случай наиболее «простого» кризисного варианта не оглашаются.

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Комментарии (5)

Nerevar
Наступили тяжёлые времена. То, что говорит Греф - это оптимизм, то, что говорит Russia Today о нефти - это оптимизм в квадрате. Сегодня котировка цены барреля нефти марки "Брент" пробила отметку $29. Баррель вполне может уйти и за отметку $24. Если это произойдёт, то доллар вполне может подорожать свыше ₽100 при условии, что монетарные власти будут чахнуть, как царь Кощей над златом, над валютными резервами, сидя сложа руки. Мир в целом и Россию в частности ждёт затяжная рецессия.
260657101
Думаю , что доллар по 100 и нефть по 20, это оптимистичный сценарий. Это практически одними "помидорами отделаемся". А вот нефть как в 1986 и доллар по 200+ это уже будет как Венесуэла.
lion405
> Греф признал, что проблемы в экономике оказались намного более серьёзными, чем предполагалось сначала

И тут снизу, в очередной раз, постучали...
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