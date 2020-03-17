Из-за коронавируса Путин просит бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино, но только отечественного
Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства 17 марта заявил, что необходимо ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, передает РБК.
В условиях карантина к ним, по мнению Владимира Путина, относятся и каналы с отечественными художественными фильмами и детскими программами.
«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал глава государства.
О предоставлении телекоммуникационными компаниями бесплатного доступа к «социально значимым интернет-ресурсам» Путин говорил ещё в январе 2020 года в обращении к Федеральному собранию. Затем стало известно, что бесплатным будет доступ к порталу госуслуг и сайтам органов государственной власти. Также предлагалось включить в белый список сервисы такси, социальные сети и иные сайты.