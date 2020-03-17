«Качнуло гораздо сильнее, чем прогнозировалось». Аналитики ждут глобальной рецессии в мировой экономике
Агентство S&P Global Ratings предсказало, что в мировой экономике впервые с 2009 года произойдет рецессия. Прогноз опубликован 17 марта.
«Изначальные данные, полученные из Китая, свидетельствуют, что экономику качнуло гораздо сильнее, чем прогнозировалось, несмотря на временную стабилизацию», — приводит CNN цитату главного экономиста S&P Пола Грюнвальда.
Как считает агентство, общегодовой рост мирового ВВП не превысит 1–1,5%. Кроме того, есть риски, что этот показатель продолжит снижаться. Наиболее тяжелым в S&P считают второй квартал 2020 года.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что экономика его страны может впасть в рецессию. Ущерб мировой экономике от коронавируса оценивают в сумму до 2,7 трлн долларов.