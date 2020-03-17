Ирландские тюрьмы не допустят использования спиртовых антисептиков. Больше коронавируса боятся самогона

Ирландская тюремная служба не разрешит заключённым использовать антисептики на спиртовой основе, даже несмотря на коронавирус. По уверениям руководства, такие средства осуждённым предоставлять недопустимо: те пьют их и делают самогон.



Как 17 марта сообщает The Journal, в Ирландии дезинфекторы и любые жидкости со спиртом в составе в местах лишения свободы запретили в 2014 году. Тогда на Рождество в одной из тюрем трое человек отравились средством для мытья рук.



В тюремной службе страны сообщили, что принимают меры и пытаются не допустить вспышки коронавируса, предоставив осуждённым доступ к бесспиртовым средствам для рук. При этом, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, такие меры неэффективны: в дезинфекторах должно содержаться не меньше 60% спирта. По мнению исследователей, именно в замкнутых пространствах с минимальной социальной дистанцией вероятность вспышки Covid-19 наиболее велика. Сейчас в Ирландии зафиксировано 233 случая заражения.

