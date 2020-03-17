Украина останавливает работу метро и прекращает пассажирские перевозки между городами. В стране семь случаев коронавируса

Украина останавливает работу метрополитена в городах, а также прекращает все пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило 17 марта на официальном сайте министерства инфраструктуры.



Запрет начинает действовать с полудня 18 марта. Общественный транспорт в городах продолжит работу, но одновременно в салоне не могут находиться более 10 человек. Для передвижений на личных автомобилях запретов нет.



Также с 17 марта на Украине запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. В стране на время закрыты рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры. Разрешена доставка еды, если персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

