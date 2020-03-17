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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 08:05
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Украина останавливает работу метро и прекращает пассажирские перевозки между городами. В стране семь случаев коронавируса

Украина останавливает работу метрополитена в городах, а также прекращает все пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило 17 марта на официальном сайте министерства инфраструктуры.

Запрет начинает действовать с полудня 18 марта. Общественный транспорт в городах продолжит работу, но одновременно в салоне не могут находиться более 10 человек. Для передвижений на личных автомобилях запретов нет.

Также с 17 марта на Украине запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. В стране на время закрыты рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры. Разрешена доставка еды, если персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Украина также закрыла границы для въезда иностранных граждан и ограничила международное авиасообщение. В стране, по последним данным минздрава, подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта.

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Комментарии (6)

ADVISER
"закрыть границу на глухо" - сог ла сен, так по бедим короно ви рус!
Modest_5e4ce41f7533b
Помню в детстве были ящурные кордоны. Всех высаживали из автобуса и предлагали метров двадцать пройтись по соломе, облитой дезинфицирующим средством. По ней же проезжал автобус, все садились по местам и ехали дальше. Кроме того, у всех молочные продукты отбирали.
lenten
А как же они по городу перемещаться будут?
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