Расколотая ваза с фавнами дорого обойдется Аничкову дворцу

Городской Дворец творчества юных заплатит 100 тысяч рублей за старинную вазу с фавнами. Постановление о штрафе принял Куйбышевский районный суд после проверки комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Специалисты обнаружили, что ваза, украшавшая здание на Невском, 39А, была снята с ножки и хранилась отдельно, у неё откололась ручка, а вся нижняя часть пошла трещинами.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 марта, руководство дома детского творчества должно было следить за сохранностью всех художественно-архитектурных элементов. За неисполнение суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по статье 7.13 КоАП: нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры. Аничков дворец — объект культурного наследия федерального значения. Мраморную белоснежную вазу для него создали во второй половине XIX века.

