«Принцессе Анастасии» коронавирус не страшен. Оператор парома не отменяет круизы и не разрешает сдавать билеты без штрафов

Паромная компания Moby SPL намерена возобновить навигацию 21 марта и пока не корректирует свою программу. Об этом рассказал «Фонтанке» глава компании Сергей Котенев 16 марта.



«Согласно ситуации, на данный момент официальная информация по наличию ограничений на движение парома Princess Anastasia в компанию не поступала», — сказал он.



Но будет ли компания совершать судозаходы в Эстонию, где введено чрезвычайное положение, пока ясности нет. «В настоящий момент компания ожидает официального ответа от эстонских властей касательно ограничений на движение парома Princess Anastasia», — отметил Котенев. При введенных ограничениях со стороны пограничных служб на момент начала навигации компания обещает «предпринимать оперативные меры и оповестить заранее пассажиров».

