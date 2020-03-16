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16.03.2020 12:53
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«Принцессе Анастасии» коронавирус не страшен. Оператор парома не отменяет круизы и не разрешает сдавать билеты без штрафов

Паромная компания Moby SPL намерена возобновить навигацию 21 марта и пока не корректирует свою программу. Об этом рассказал «Фонтанке» глава компании Сергей Котенев 16 марта.

«Согласно ситуации, на данный момент официальная информация по наличию ограничений на движение парома Princess Anastasia в компанию не поступала», — сказал он.

Но будет ли компания совершать судозаходы в Эстонию, где введено чрезвычайное положение, пока ясности нет. «В настоящий момент компания ожидает официального ответа от эстонских властей касательно ограничений на движение парома Princess Anastasia», — отметил Котенев. При введенных ограничениях со стороны пограничных служб на момент начала навигации компания обещает «предпринимать оперативные меры и оповестить заранее пассажиров».

По словам пассажиров парома, опасающихся изменений маршрута и перспективы встретиться на борту с попутчиками из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сейчас Moby SPL не разрешает сдать билеты без штрафных санкций. В частности, удерживается стоимость каюты и возвращаются лишь портовые сборы, что может достигать половины оплаченной суммы, сообщает один из клиентов.

Сергей Котенев подтвердил, что специальных условий отмены поездки в данный момент не предусмотрено. «Пассажир всегда имеет право отменить или перенести бронирование по условиям аннуляции, прописанным в договоре», — сказал он.

Компания обещает соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и контролировать состояние пассажиров на борту. «Со своей стороны, рекомендуем всем не паниковать, соблюдать меры гигиены. И не забывайте, что лучшая профилактика вирусных заболеваний — это свежий морской ветер и чистые руки», — заключил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Parallax
Эстония закрыта, им там даже причалить не дадут. Делают вид, что что-то выясняют, дабы время потянуть.
Vanish
Этот коронавирус, мать его, окончательно добъет СПЛ.
Ждали начала сезона и на тебе.
Змея съела летучую мышь в Китае))))
Мало того, что компания пролетела с Нвогожними круизами, так сейчас еще встанет в Хельсинки или Стокгольме на пару недель на карантин....
Так никто сейчас еще и не поплывет, чтобы не болтаться две недели в пыльных каютах Анастасии..
На пятизвездочных-то люди чахнут, а тут....
мухомор
обычный социально-ориентированный менеджмент. просто людоедский.
Когда были проблемы у компании с паромом, то никаких компенсаций (читай штрафов в обратную сторону) не предусматривалось. Апгрейд класса, бесплатное питание или скидки на него - ничего. Просто перенос тура или возврат денег. А тут всё развернулось, но компания без штрафов ничего не отдаст.
Наверно ещё и плачут как Мушвиг.
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