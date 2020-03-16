«Принцессе Анастасии» коронавирус не страшен. Оператор парома не отменяет круизы и не разрешает сдавать билеты без штрафов
Паромная компания Moby SPL намерена возобновить навигацию 21 марта и пока не корректирует свою программу. Об этом рассказал «Фонтанке» глава компании Сергей Котенев 16 марта.
«Согласно ситуации, на данный момент официальная информация по наличию ограничений на движение парома Princess Anastasia в компанию не поступала», — сказал он.
Но будет ли компания совершать судозаходы в Эстонию, где введено чрезвычайное положение, пока ясности нет. «В настоящий момент компания ожидает официального ответа от эстонских властей касательно ограничений на движение парома Princess Anastasia», — отметил Котенев. При введенных ограничениях со стороны пограничных служб на момент начала навигации компания обещает «предпринимать оперативные меры и оповестить заранее пассажиров».
По словам пассажиров парома, опасающихся изменений маршрута и перспективы встретиться на борту с попутчиками из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сейчас Moby SPL не разрешает сдать билеты без штрафных санкций. В частности, удерживается стоимость каюты и возвращаются лишь портовые сборы, что может достигать половины оплаченной суммы, сообщает один из клиентов.
Сергей Котенев подтвердил, что специальных условий отмены поездки в данный момент не предусмотрено. «Пассажир всегда имеет право отменить или перенести бронирование по условиям аннуляции, прописанным в договоре», — сказал он.
Компания обещает соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и контролировать состояние пассажиров на борту. «Со своей стороны, рекомендуем всем не паниковать, соблюдать меры гигиены. И не забывайте, что лучшая профилактика вирусных заболеваний — это свежий морской ветер и чистые руки», — заключил он.