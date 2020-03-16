К яхт-клубу на Петровской косе прибило тело утопленника

Пропавшего без вести достали из воды в Петроградском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, накануне у яхт-клуба на Петровской косе заметили обездвиженное тело в чёрной куртке. Погибшего мужчину достали из воды. При нём оказался паспорт на имя 50-летнего уроженца Луганской области. В Петербурге мужчина был зарегистрирован в квартире на Будапештской улице.



Признаков насильственной смерти на теле не нашли. По предварительной информации, тело пробыло в воде около трёх недель. С 21 января погибшего объявили в розыск как пропавшего без вести.

