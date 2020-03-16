Гонки на дороге дважды за ночь в Петербурге опрокинули машины с людьми в кювет

Четыре человека пострадали в двух ДТП в Петербурге. Одну машину «опрокинул» в канаву с водой гонщик на «Фокусе», вторая улетела с дороги на кладбище сама.



О ДТП в районе съезда с КАД на проспект Культуры около 22 часов 15 марта сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП». По их информации, некто на «Форде Фокусе» играл в «шашечки» на КАД, но не вписался в съезд. Уходя от столкновения с ним, на обочину выехал «Матиз». Еще одна легковушка вылетела в кювет с водой. В ней находились две женщины — мать и дочь. Выбраться из машины им помогли другие автомобилисты. После чего передали в руки оперативно прибывшей скорой.

