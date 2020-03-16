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16.03.2020 09:31
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Гонки на дороге дважды за ночь в Петербурге опрокинули машины с людьми в кювет

Четыре человека пострадали в двух ДТП в Петербурге. Одну машину «опрокинул» в канаву с водой гонщик на «Фокусе», вторая улетела с дороги на кладбище сама.

О ДТП в районе съезда с КАД на проспект Культуры около 22 часов 15 марта сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП». По их информации, некто на «Форде Фокусе» играл в «шашечки» на КАД, но не вписался в съезд. Уходя от столкновения с ним, на обочину выехал «Матиз». Еще одна легковушка вылетела в кювет с водой. В ней находились две женщины — мать и дочь. Выбраться из машины им помогли другие автомобилисты. После чего передали в руки оперативно прибывшей скорой.

Вторая авария произошла около часа ночи 16 марта на Понтонной улице в полутора километрах от Понтонного проезда в сторону нового кладбища. Мужчина 33 лет не справился с управлением «Мерседесом» и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. В аварии пострадал он сам и его 26-летний пассажир. В состоянии средней тяжести их увезли в стационары Петербурга.

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