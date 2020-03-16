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16.03.2020 08:44
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В элитном ЖК на Васильевском бизнесмену вскрыли сейф. Семья осталась без трех миллионов в разной валюте и золотых украшений

Выходные закончились невесело для жильцов одной из квартиры в высотке на Среднем проспекте. Когда после двухдневного отсутствия семья владельцев одного из бизнес-центров на юге Петербурга, вернулась домой, то увидела распиленный сейф.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о краже поступило в полицию Петербурга вечером 15 марта. 50-летний бизнесмен сообщил, что вернувшись домой, обнаружил, что встроенный в нижнюю полку книжного шкафа металлический ящик взломан. Воры не стали ломать голову над электронным замком, а просто отпилили заднюю стенку.

В ящике, по словам заявителя находилось порядка 8000 евро, почти 600 тысяч рублей и 800 долларов США. Также там были дорогие женские и мужские часы и золотые украшения на два миллиона рублей.

Общий ущерб пострадавшие оценили в более, чем 5 миллионов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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