В элитном ЖК на Васильевском бизнесмену вскрыли сейф. Семья осталась без трех миллионов в разной валюте и золотых украшений

Выходные закончились невесело для жильцов одной из квартиры в высотке на Среднем проспекте. Когда после двухдневного отсутствия семья владельцев одного из бизнес-центров на юге Петербурга, вернулась домой, то увидела распиленный сейф.



Как стало известно «Фонтанке», сообщение о краже поступило в полицию Петербурга вечером 15 марта. 50-летний бизнесмен сообщил, что вернувшись домой, обнаружил, что встроенный в нижнюю полку книжного шкафа металлический ящик взломан. Воры не стали ломать голову над электронным замком, а просто отпилили заднюю стенку.

